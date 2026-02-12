Размер шрифта
Хилькевич о своей реакции на «искру» между мужем и другими: «Это заводит!»

Актриса Хилькевич заявила, что ее сексуально заводит искра между мужем и другими
annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Хилькевич в YouTube-интервью Мариам Тилляевой призналась, что ее сексуально заводит, когда она замечает «искру» между мужем и другими женщинами.

«Несколько раз в жизни мне казалось, будто между Артуром и какой-то женщиной — искра. Мне так казалось. Это очень сексуально заводит», — поделилась артистка.

При этом Хилькевич отметила, что считает себя ревнивой натурой и придерживается строгих правил в браке:

«Доверяй, но проверяй — мое кредо. Так меня воспитала мама. Не знаю, насколько это правильно. Я была суперревнивая: ревновала к столбу, к плакату».

Актриса заявила, что не позволит мужу оставаться наедине с холостой подругой, если будет испытывать недоверие к этой женщине или почувствует симпатию с ее стороны. Она рассказала случай, когда в их компании появилась девушка, которая проявляла чрезмерный интерес к её мужу. Это была её замужняя подруга.

«Думаю, что это в принципе была манера ее общения. Она сама по себе — такая кокетливая, яркая и видная девушка. Она позволяла себе больше, чем, например, я с другими мужчинами. Эта пара ушла из нашего круга», — поделилась она.

Ранее Семенович поделилась своими фото с лишним весом в образе домохозяйки.
 
