Уголовное дело завели после пожара во Владивостоке, в котором не выжили трое детей

Во Владивостоке завели дело после того, как трое детей не выжили в пожаре

Во Владивостоке после пожара, в котором не выжили трое детей, завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ возбудили по факту произошедшего. Отмечается, что дети в возрасте трех, шести и девяти лет находились в квартире без присмотра взрослых.

Правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Стражи порядка осмотрели место инцидента, назначили комплекс экспертиз и проводят допрос свидетелей. Причина возгорания устанавливается.

Инцидент произошел на улице Толстого, дом №30. В многоквартирном жилом доме произошло возгорание, и в ходе пожара на седьмом этаже здания не выжили трое детей.

