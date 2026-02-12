На вокзале в Москве задымился вагон электрички

МЖД: в вагоне электрички на Ярославском вокзале произошло легкое задымление

В вагоне электрички на Ярославском вокзале в Москве произошло возгорание, пишет Telegram-канал «360 ЧП». Других подробностей канал не привел.

Telegram-канал «МК: срочные новости» уточнил, что пожара не было, в третьем вагоне электропоезда «оплавился тэн», из-за чего повалил дым. По данным журналистов, пассажиры «предварительно успели покинуть состав».

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), речь идет о легком задымлении в салоне.

«Сегодня в 17:25 по прибытии на конечную станцию Ярославский вокзал в одном из вагонов (без пассажиров) электропоезда №7223 Болшево – Москва-Ярославская произошло легкое задымление внутри салона», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что его оперативно устранили, средства пожаротушения при этом не понадобились. В результате случившегося никто не пострадал, добавили в пресс-службе МЖД.

Причины происшествия устанавливаются. На движение поездов ситуация не повлиял, заключили там.

