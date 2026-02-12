Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Третьему украинскому спортсмену запретили выступать на ОИ со своим шлемом

Украинцу Гандею запретили выступать в шлеме с политическим лозунгом на ОИ
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею использовать на Олимпийских играх в Италии шлем, на который нанесена цитата украинской писательницы Лины Костенко. Об этом пишет издание «Общественное».

«Там, где героизм, там нет окончательного поражения», — была размещена фраза на шлеме спортсмена.

Гандей сообщил, что представители ISU сочли эту надпись политическим лозунгом и военной пропагандой, хотя сам атлет называл ее мотивационной. Спортсмен заявил, что вынужден подчиниться решению ради сохранения возможности участия в соревнованиях.

Гандей стал третьим украинским спортсменом на Олимпиаде, которому запретили выступать в своем шлеме. Ранее скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован за несколько минут до старта после личной встречи с главой МОК Кирсти Ковентри. Фристайлистке Екатерине Коцар также было запрещено использовать шлем с надписью.

Ранее глава МОК расплакалась после встречи с украинским скелетонистом.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!