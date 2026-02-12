Третьему украинскому спортсмену запретили выступать на ОИ со своим шлемом

Украинцу Гандею запретили выступать в шлеме с политическим лозунгом на ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею использовать на Олимпийских играх в Италии шлем, на который нанесена цитата украинской писательницы Лины Костенко. Об этом пишет издание «Общественное».

«Там, где героизм, там нет окончательного поражения», — была размещена фраза на шлеме спортсмена.

Гандей сообщил, что представители ISU сочли эту надпись политическим лозунгом и военной пропагандой, хотя сам атлет называл ее мотивационной. Спортсмен заявил, что вынужден подчиниться решению ради сохранения возможности участия в соревнованиях.

Гандей стал третьим украинским спортсменом на Олимпиаде, которому запретили выступать в своем шлеме. Ранее скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован за несколько минут до старта после личной встречи с главой МОК Кирсти Ковентри. Фристайлистке Екатерине Коцар также было запрещено использовать шлем с надписью.

Ранее глава МОК расплакалась после встречи с украинским скелетонистом.