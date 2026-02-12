Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Кремле призвали воспитывать детей на примерах героев СВО

Глава управления президента Новиков: герои СВО должны стать примером для детей
Telegram-канал Владислава Головина

В воспитании детей надо использовать примеры героев специальной военной операции (СВО), заявил глава управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Его слова приводит ТАСС.

Общаясь с журналистами на церемонии вручения кинопремии «Герои большой страны» в Национальном центре «Россия», Новиков назвал уникальной возможность современных детей встретиться с героями СВО — «их увидеть, с ними пообщаться, к ним прикоснуться».

Среди тех, кто мог бы стать примером для воспитания подрастающего поколения, он перечислил руководителя Движения первых Артура Орлова, начальника главштаба «Юнармии» Владислава Головина и командира Центра «Воин» Андраника Гаспаряна.

«Можно продолжать эту линию, <...> можно действительно воспитывать детей, говорить: посмотри, сделай как Влад, и ты станешь героем», — привел пример Новиков.

Встречи детей и подростков с ветеранами СВО проводятся на регулярной основе в рамках проекта «Хранители истории». Его запуск состоялся в 2025 году и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин предложил называть именами героев СВО улицы и школы в России.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!