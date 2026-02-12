В Кремле призвали воспитывать детей на примерах героев СВО

В воспитании детей надо использовать примеры героев специальной военной операции (СВО), заявил глава управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Его слова приводит ТАСС.

Общаясь с журналистами на церемонии вручения кинопремии «Герои большой страны» в Национальном центре «Россия», Новиков назвал уникальной возможность современных детей встретиться с героями СВО — «их увидеть, с ними пообщаться, к ним прикоснуться».

Среди тех, кто мог бы стать примером для воспитания подрастающего поколения, он перечислил руководителя Движения первых Артура Орлова, начальника главштаба «Юнармии» Владислава Головина и командира Центра «Воин» Андраника Гаспаряна.

«Можно продолжать эту линию, <...> можно действительно воспитывать детей, говорить: посмотри, сделай как Влад, и ты станешь героем», — привел пример Новиков.

Встречи детей и подростков с ветеранами СВО проводятся на регулярной основе в рамках проекта «Хранители истории». Его запуск состоялся в 2025 году и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин предложил называть именами героев СВО улицы и школы в России.