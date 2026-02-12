Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Россия может восстановить железнодорожное сообщение с Грузией

Оверчук: Россия изучает возможность восстановление ж/д сообщения с Грузией
РИА Новости

Россия изучает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

По его словам, работа «над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе» ведется.

«В том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии», — сказал вице-премьер.

Также Оверчук отметил, что восстановление этого маршрута позволит решить «большую задачу» по «укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе». Это «критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России», подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что российская сторона рассчитывает, что все страны региона будут конструктивно взаимодействовать для решения этой «важной общей задачи».

16 декабря директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что Россия всерьез настроена нормализовать отношения с Грузией и надеется, что Тбилиси не станет «разменной монетой» в «антироссийских играх».

Ранее премьер Грузии рассказал о видении отношений с Россией.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!