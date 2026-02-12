Россия может восстановить железнодорожное сообщение с Грузией

Россия изучает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

По его словам, работа «над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе» ведется.

«В том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии», — сказал вице-премьер.

Также Оверчук отметил, что восстановление этого маршрута позволит решить «большую задачу» по «укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе». Это «критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России», подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что российская сторона рассчитывает, что все страны региона будут конструктивно взаимодействовать для решения этой «важной общей задачи».

16 декабря директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что Россия всерьез настроена нормализовать отношения с Грузией и надеется, что Тбилиси не станет «разменной монетой» в «антироссийских играх».

