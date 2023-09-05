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ЦБ опроверг оценки масштабов невозврата экспортной выручки

ЦБ: остатки экспортеров в рупиях невелики относительно экспорта

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Global Look Press

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что остатки средств российских экспортеров на счетах в рупиях незначительны по сравнению с общим объемом экспорта из РФ. При этом эти остатки сокращаются. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Заботкина, некоторые расчеты в рупиях существуют, но их доля невелика относительно всего экспорта. Он также отметил, что импорт России из Индии ненулевой, поэтому валюта платежа за экспорт напрямую не связана с направлением поставок.

Ранее экс-министр финансов Михаил Задорнов предположил, что «зависание» рупий является одной из причин ослабления рубля. По его словам, Россия за полгода поставила в Индию нефти на $30 млрд, а импортирует на $6-7 млрд в год.

Однако Заботкин подчеркнул, что объемы рупий на счетах экспортеров значительно меньше этих оценок и несопоставимы с объемами экспорта. Таким образом, влияние «зависших» рупий на курс рубля незначительно.

Недавно в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании регулятора.

Ранее Индия попросила США разморозить деньги связанных с Россией компаний.

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