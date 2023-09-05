В ЦБ РФ дали прогноз по росту экономики России

Рост экономики России к концу года ожидается в пределах 1,5-2,5%. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«Прогноз будем уточнять. Текущая статистика показывает — рост по итогам этого года идет ближе к верхней границе прогноза» — сказал он.

По его словам, показатель годовой инфляции в стране также складывается ближе к верхней границе прогнозного диапазона Банка России в 5-6,5%.

3 сентября аналитики британского инвестиционного банка Barclays пересмотрели прогнозы экономического роста для России в 2022-2023 годах. Отмечалось, что прогноз по темпам прироста ВВП РФ за 2023 год повышен до 1,7% с ранее прогнозировавшихся 0,7%.

До этого глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявлял, что рост ВВП Российской Федерации по итогам текущего года ожидается не менее чем на 2%. Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития РФ, рост ВВП страны в 2023 году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году — 2%.

Ранее президент России Владимир Путин говорил о сокращении дефицита бюджета.