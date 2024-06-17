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Генконсул КНР показала, как мало места страны G7 занимают на карте мира

Генконсул КНР Чжан Мэйфан показала, как выглядит G7 на карте мира

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CGMeifangZhang/X (ранее Twitter)

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Белфасте Чжан Мэйфан показала различие между странами-членами «Большой Семерки» (G7) и остальным миром. Соответствующий пост опубликован на ее странице в соцсети X.

«G7 = весь мир?» — задалась вопросом дипломат, показав, как мало места страны G7 занимают на карте мира.

На прошлой неделе страны G7 провели саммит в южноитальянской провинции Апулия. В совместном заявлении по итогам мероприятия было объявлено, что в G7 обеспокоены поддержкой России со стороны Китая. Западные лидеры также призвали Пекин повлиять на Москву. Отдельно об этом позднее заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Кроме того, одним из пунктов совместного заявления стало требование к РФ выплатить Украине компенсацию в размере $486 млрд. В документе говорится, что страны G7 готовы предоставить Украине кредит на сумму $50 млрд, выплаты по которому будут осуществляться из доходов по замороженным российским активам.

Ранее сообщалось, что иностранные кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу.

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