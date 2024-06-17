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«10 жизней» возглавили российский прокат

Мультфильм «10 жизней» заработал 43 млн рублей в прокате в РФ

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Российские кинотеатры в минувший уикенд заработали 340–345 млн рублей. Это на 22-23% больше, чем неделю назад, передает kinobusiness.com.

Официальный прокат в России возглавил мультфильм «10 жизней» — за 13-16 июня его касса составила 43,8 млн руб.

В странах СНГ без РФ и Беларуси лидером стал мультфильм «Головоломка 2» — у него 115 млн рублей.

В России на втором месте оказались «Непослушники» с 41,4 млн рублей, на третьем — «Майор Гром: Игра» с 33,2 млн руб.

По данным портала, сложно оценивать реальные сборы неофициального показа «Головоломки 2» в России, однако 15 июня, когда в кинотеатрах начали показывать мультфильм неофициально, официальный прирост сборов оказался повсеместно значительно меньшим, чем неделю назад.

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