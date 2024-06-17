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В США назвали страны, куда Россия могла бы поставить оружие в рамках ответа Западу

Экс-офицер США Беннет: РФ может поставить оружие Йемену, Ирану, Кубе и Венесуэле

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия может поставить свое вооружение Йемену, Ирану, Кубе и Венесуэле в рамках асимметричного ответа на поставки дальнобойного оружия Украине. Об этом в беседе с RT заявил офицер армии США в отставке Скотт Беннет.

«Йемен, чтобы абсолютно все американские корабли, которые там в зоне находятся, были стёрты с лица земли... Иран, чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать», — отметил он.

По словам Беннета, Москва могла бы направить системы противовоздушной обороны на Кубу и в Венесуэлу.

5 июня Путин провел встречу с руководителями мировых информационных агентств. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе беседы президент заявил, что в случае поставок на Украину оружия для ударов по РФ власти страны примут ответные меры. В том числе сейчас Москва рассматривает возможность поставлять оружие в те регионы мира, где его будут использовать для атак на чувствительные объекты недружественных ей стран.

Ранее военный эксперт раскрыл, какое оружие может передать РФ другим странам.

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