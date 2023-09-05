Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти до конца года

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти еще на 3 месяца — до конца декабря 2023 года. Об этом сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики королевства.

Речь идет о дополнительном снижении добычи на 1 млн баррелей в сутки, которое введено в июле и было продлено на август и сентябрь. Таким образом, в октябре-декабре фактический уровень добычи Саудовской Аравии составит около 9 млн баррелей в сутки.

Источник отметил, что решение будет пересматриваться ежемесячно — возможно как дальнейшее углубление сокращений, так и увеличение добычи. Саудовская Аравия объясняет дополнительное сокращение необходимостью укрепить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса на нефтяном рынке.

В апреле королевство уже объявляло о добровольном снижении добычи, которое продлится до конца 2023 года. Таким образом, Саудовская Аравия продолжает придерживаться осторожной политики для избежания переизбытка предложения и обвала цен на нефть.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.