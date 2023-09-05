В Кремле объяснили, почему зерновая сделка не продлена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достижение договоренностей по зерну является многосторонним процессом, но пока вряд ли есть вероятность договориться о чем-то конкретном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно, потому что если говорить о зерновой сделке, то это многосторонний процесс и что касается зерновой сделки, то... это позиция стран коллективного Запада», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, страны Запада долгое время не выполняют условия черноморской сделки.

«Поэтому, здесь, конечно, вопрос касается других сторон, то просто в ходе двусторонних контактов не представляется возможным о чем-то конкретном договориться», — добавил Песков.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ вернется в зерновую сделку в случае соблюдения всех требований.

Также МИД РФ уточняли, что альтернатива зерновой сделки — проект переработки 1 млн т зерна в Турции.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.