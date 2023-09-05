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На Украине не ожидают изменений в зерновой сделке

Al Arabiya: Киев не ждет изменений в зерновой сделке

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Reuters

Украина не ожидает, что ситуация с экспортом зерновых поменяется после минувших переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на высокопоставленного источника в правительстве Украины.

По информации телеканала, Эрдоган на переговорах заявил, что коридор экспорта украинского зерна был самым главным вопросом в его переговорах с Путиным. Турецкий лидер также говорил, что в ближайшем будущем может быть найдено решение для возобновления зерновой сделки при посредничестве ООН.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев не намерен идти на уступки в вопросе возобновления зерновой сделки, о которых сказал Эрдоган.

Ранее Путин рассказал, как Запад обманул Россию с зерновой сделкой.

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