На Украине не ожидают изменений в зерновой сделке

Украина не ожидает, что ситуация с экспортом зерновых поменяется после минувших переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на высокопоставленного источника в правительстве Украины.

По информации телеканала, Эрдоган на переговорах заявил, что коридор экспорта украинского зерна был самым главным вопросом в его переговорах с Путиным. Турецкий лидер также говорил, что в ближайшем будущем может быть найдено решение для возобновления зерновой сделки при посредничестве ООН.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев не намерен идти на уступки в вопросе возобновления зерновой сделки, о которых сказал Эрдоган.

Ранее Путин рассказал, как Запад обманул Россию с зерновой сделкой.