Российские нефтяники просят повышения зарплаты

Нефтяники обсуждают с Минэнерго возвращение к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо в России, сообщает газета »Коммерсантъ».

Предполагается, что эта мера может позволить снизить оптовые цены на бензин и дизель.

«Минфин концептуально не против вернуться к полным выплатам по демпферу, однако хочет получить компенсацию дополнительных расходов бюджета, поэтому обсуждение продолжается», — указано в сообщении.

В данный момент, оптовая стоимость бензина и дизтоплива находится выше уровня, при котором демпфер выплачивается, однако в августе нефтекомпаниям не удалось увеличить переработку.

Ранее стоимость бензина на бирже достигла рекорда.

По состоянию на 4 сентября стоимость тонны АИ-95 составила 75 030 рублей. Это новый рекорд для российского рынка бензина. За последние 10 дней биржевые котировки премиального бензина выросли более чем на 10%. Еще в начале августа цена тонны АИ-95 не превышала 67 тысяч рублей.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.