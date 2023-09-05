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Россияне стали чаще отдыхать в кредит

Почта Банк: этим летом россияне почти вдвое чаще брали кредиты на отдых

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Pexels

В июне-августе 2023 года россияне вдвое чаще, чем в прошлом году, оплачивали летний отдых кредитной картой и в полтора раза чаще брали на это целевые кредиты. Такая статистика приведена в исследовании Почта Банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным банка, более 60% трат на летний отдых по кредитным картам пришлось на услуги туристических агентств. Средняя стоимость такой покупки превысила 12 200 рублей и существенно не изменилась с прошлого года. А вот средний чек целевого кредита вырос на 10%, до 141 тыс. рублей. Большинство таких кредитов — 90% — оформлялись офлайн.

Двукратный рост показали траты по кредитным картам на услуги санаториев и домов отдыха. Средняя стоимость подобной услуги составила 4 100 рублей (+7% к прошлому году). Стоимость одной покупки ж/д билетов по кредитной карте выросла на 16% год к году и обошлась в 3 595 рублей.

Аналитики Почта Банка объяснили рост кредитов на отдых с активизацией отложенного спроса из-за повышения цен на туристические услуги и изменения валютных курсов.

«В этих условиях все больше потребителей поспешили зафиксировать стоимость туристической поездки, воспользовавшись кредитной картой со льготным периодом или целевым кредитом», — отметили специалисты.

Почта банк провел исследование в августе 2023 года на основе операций своих клиентов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как резкий рост ключевой ставки повлияет на вклады и кредиты.

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