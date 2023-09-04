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Нефть марки Brent подорожала до годовых максимумов

Цена нефти марки Brent превысила $89 за баррель впервые с 23 января

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Eric Gay/AP

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE впервые с 23 января 2023 года превысила отметку в $89. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 18:02 по мск котировки на максимуме достигали отметки в $89,02 за баррель. К 18:10 стоимость фьючерсов откатилась к $88,97 за баррель. В свою очередь октябрьские фьючерсы на WTI в это же время выросли на 0,39%, до $85,97 за баррель.

Эксперты, опрошенные агентством Reuters, ожидают стабилизации рынка нефти в ближайшие недели. «Ожидаю, что мировой рынок сырой нефти успокоится в ближайшие шесть-восемь недель из-за технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов», — рассказал изданию гендиректор Vitol Рассел Харди. Он так же отметил, что поставки высокосернистой нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Индии, Кувейте, Джизане (Саудовская Аравия), Омане и Китае более высокое содержание серы, должны оставаться жесткими, учитывая сокращения ОПЕК+.

В то же время данные по занятости в США усилили ожидания в повышении процентных ставок ФРС . В Китае производственная активность выросла неожиданно, а меры поддержки по восстановлению озвученные Си Цзинпином вызвали оптимизм в отношении спроса.

«Его обещания поддержки сектора услуг и смягчения ограничений на трансграничную торговлю находят симпатию на рынке, на котором меньше движущих сил из-за отсутствия участников из США», —сказал Джон Эванс из PVM.

Недавно бензин марки АИ-95 установил новый биржевой рекорд по стоимости на внутреннем российском рынке.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель

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