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Эрдоган выразил уверенность, что Турция и РФ договорятся о строительстве АЭС

Эрдоган уверен, что Турция и РФ смогут достичь договоренности по АЭС в Синопе

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rosenergoatom.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает вместе с РФ сделать шаги по реализации планов строительства АЭС в Синопе. Об этом он сообщил в Сочи, куда приехал для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Как мы с вами говорили ранее, думаю, у нас пойдет речь о том, чтобы сделать шаги в контексте АЭС в Синопе», — отметил глава Турции.

Он напомнил об успешном продвижении работы по строительству АЭС «Аккую», благодаря чему появилось около 25 тыс. новых рабочих мест. Работы по первому энергоблоку объекта, по словам Эрдогана, «идут очень хорошо».

Президент России во время переговоров с турецким коллегой конкретизировал срок запуска первого блока АЭС «Аккую» — 2024 год. Этот проект реализуется благодаря межправительственному соглашению о сотрудничестве.

4 сентября стало известно, что в переговорах Путина и Эрдогана участвуют вице-премьер Александр Новак и гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Ранее в Сочи началась встреча Путина и Эрдогана.

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