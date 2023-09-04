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Минэнерго начало проверку нефтяных компаний из-за роста цен на топливо в России

«Ъ»: Минэнерго требует от нефтяников данные об экспорте бензина и дизеля

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Минэнерго РФ направило запрос 70 нефтегазовым компаниям с требованием предоставить данные о производстве и экспорте бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. Как стало известно «Коммерсанту», это связано с подготовкой мер по ограничению «серого» экспорта топлива.

В письме первый замминистра Минэнеро Павел Сорокин просит компании, включая крупнейшие, такие как «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, СИБУР, НОВАТЭК и др., а также независимые НПЗ, предоставить данные о производстве бензина и дизтоплива, объемах их экспорта и уплаченных налогах с 2020 по 2023 годы.

Под «серым» экспортом понимается вывоз за рубеж топлива, предназначенного для внутреннего рынка, за счет которого компании уже получили госсубсидии. По мнению Минэнерго, это наносит ущерб бюджету и потребителям в РФ. Ведомство заявило о скором принятии мер по ограничению «серого» экспорта.

В конце прошлой недели сообщалось о планах Минэнерго ограничить число экспортеров топлива, но конкретных шагов пока сделано не было. Эксперты полагают, что в итоге ограничительные меры могут и не последовать, а данные будут использованы для статистики и рекомендаций компаниям.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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