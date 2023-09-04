Для инвесторов в Индонезии стала доступна «золотая виза»

Глава иммиграционной службы министерства прав человека Силми Карим заявил, что Индонезия ввела «золотую визу» для инвесторов. Об этом сообщает газета The Jakarta Post.

По информации издания, для получения пятилетней визы индивидуальный предприниматель должен основать компанию стоимостью $2,5 млн. Для получения визы на 10 лет необходимо создать компанию стоимостью $5 млн.

Корпоративные инвесторы должны вложить в экономику Индонезии $25 млн.

До этого министерство по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» сообщало, что Италия приостановила действие программы Investor Visa for Italy для граждан Российской Федерации и Республики Белоруссия.

Программа «золотых виз» Investor Visa for Italy была создана для лиц, которые не являются гражданами стран Европейского союза, но хотели бы получить вид на жительство в Италии в обмен на инвестиции.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.