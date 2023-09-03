Стало известно решение по подключению Россельхозбанка к SWIFT в рамках зерновой сделки

Подключения Россельхозбанка к международной межбанковской системе расчетов SWIFT для восстановления зерновой сделки на данный момент не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Организации объединенных наций (ООН).

«Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей», — заявил источник.

Он также отметил, что ООН и Турция самостоятельно не могут обеспечить подключение к SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка, так как для этого требуется согласие властей США и Евросоюза.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение в турецком агентстве Anadolu о том, что новый пакет предложений ООН по черноморской зерновой сделке подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозку активов России. Об этих же условиях в начале августа говорил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.