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Захарова прокомментировала «новые» предложения ООН по зерновой сделке

Захарова: зерновая сделка и раньше подразумевала переподключение РСХБ к SWIFT

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение в турецком агентстве Anadolu о том, что новый пакет предложений ООН по черноморской зерновой сделке подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозку активов России.

«Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Об этих же условиях в начале августа говорил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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