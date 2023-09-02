Стало известно, какую валюту на торгах сейчас покупают чаще всего

За первые семь месяцев этого года объем спот-торгов юанем на Московской бирже достиг 18,3 трлн в рублях, что в 6,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу биржи.

18,3 трлн рублей — это порядка 8,4% от ВВП за прошлый год (153,4 трлн). Это также примерная сумма наличных денег в обращении в России. На 1 июля этот показатель составил 17,8 трлн рублей. Китайской валютой на Мосбирже этим летом торговали чаще всего. Ее представители уточнили, что доля юаней в июле этого года достигла 43%, доллара США — 34%, евро — 12%.

Старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Артур Беджанов объяснил тенденцию повышением спроса на китайскую валюту со стороны российских бизнеса и инвесторов.

«Компании стали переориентировать денежные потоки на дружественную валюту из-за введенных ЦБ ограничений, а также на фоне роста объемов импорта китайских товаров (автомобили, обувь, одежда и бытовая техника)», — отметил эксперт.

По данным Главного таможенного управлению КНР, товарооборот России и Китая за январь-июнь этого года увеличился на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, до $114,54 млрд.

В ближайшее время спрос на юани в России вряд ли упадет, считает Беджанов. Он допустил, что это возможно только при нормализации отношений России со странами Запада и ослабления санкций в отношении золотовалютным резервам Центробанка РФ.

Спотовая торговля — это процесс непосредственной покупки и продажи финансовых активов с оплатой «на месте» (on the spot). Количество бизнес-платежей в юанях, отправленных российскими предпринимателями зарубежным контрагентам, в этом году выросло в 18,5 раз по сравнению с 2021 годом, сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Точка».

Ранее россиянам рассказали, почему ЦБ отправил юань на первое место в списке валют.