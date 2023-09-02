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Россиянам назвали причину введения Райффайзенбанком комиссии в 50%

Сколково: ни в одном банке России нет комиссии в 50%, как у Райффайзенбанка

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Depositphotos

Комиссия в 50% за входящий перевод в долларах, которую ввел Райффайзенбанк с 1 сентября, считается заградительной, отметила в беседе с «Газетой.Ru» ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. По ее словам, сборов такого размера больше нет ни в одном российском банке.

«Возможно, «Райффайзен» хочет избежать переводов в долларах и евро. Кроме того, это может быть хороший способ заработать на валютных переводах. Банку нужно минимизировать риски при работе с иностранными переводами. Насколько мне известно, такие большие комиссии на переводы были замечены только у «Райффайзена», — объяснила эксперт.

Минимум за входящий перевод в долларах в Райффайзенбанке придется заплатить $1 тыс., но не более суммы поступления. Максимум — $10 тыс. Это от 95 тыс. до 950 тыс. рублей по текущему курсу.

Райффайзенбанк — дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International. Более половины прибыли группы в 2022 году — €3,8 млрд — пришлось именно на российскую «дочку», следует из отчетности банка. В 2022 году чистая прибыль Райффайзенбанка составила €2,1 млрд, что в четыре раза больше показателя годом ранее. Прибыль украинского дочернего банка австрийского холдинга в прошлом году упала в два раза — до €65 млн.

Комиссии за входящие и исходящие SWIFT-переводы действуют и в других российских банках. Но у граждан есть пять способов отправить доллары и евро за рубеж сейчас. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее группа Raiffeisen перенесла выделение российского бизнеса на конец 2023 года.

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