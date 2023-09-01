В США оценили возможные последствия расширения БРИКС

Принятие новых стран в состав БРИКС позволит государствам — участникам организации усилить свое влияние на глобальной арене, а также укрепит позиции ОПЕК+ на энергетическом рынке. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, передает РИА Новости.

«Расширение БРИКС усилит членов БРИКС и даст им больший вес в переговорах на международных форумах», — отметил американский экономист.

Он подчеркнул, что расширение клуба будет иметь еще одно важное последствие — укрепление ОПЕК+ в энергетической повестке. По словам эксперта, в настоящее время мир находится на стадии активного перехода к безуглеродной энергетике. При этом в данном процессе странам БРИКС будет отведена ведущая роль, уточнил Сакс.

Профессор подчеркнул, что члены объединения возьмут на себя лидерство при глобальном производстве стратегических минеральных ресурсов. То же касается торговли на соответствующих международных рынках, резюмировал специалист.

24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил об итогах саммита БРИКС в Йоханнесбурге. В частности, глава государства анонсировал присоединение к организации еще шести государств — Египта, Ирана, Аргентины, ОАЭ, Эфиопии и Саудовской Аравии.

Ранее в Великобритании рассказали, как расширение БРИКС может повлиять на мировой порядок.