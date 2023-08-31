Цены на бензин в России бьют рекорд седьмой день подряд

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже седьмой день подряд бьет исторический рекорд, по итогам торгов в четверг она превысила 74 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных биржи.

«95-й» бензин подорожал на 0,82%, до 74 304 рублей за тонну. Стоимость бензина АИ-92 выросла на 0,59%, до 63 946 рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо подешевело на 0,08%, до 67 116 рублей за тонну. В августе его цена 12 раз била исторические рекорды и максимально росла до 67 848 рублей за тонну.

Накануне марка бензина Аи-95 за торговый день подорожала на 0,47%, до 73 697 рублей за тонну, цена на Аи-92 выросла на 0,22%, до 63 572 рублей за тонну. Стоимость дизеля увеличилась на 2,21%, до 67 161 рубля за тонну.

Эксперты связали рост цен на российское топливо с решением правительства РФ сократить вдвое демпферные выплаты нефтяникам. Из-за уменьшения компенсаций нефтяники начали активнее экспортировать топливо в ущерб внутреннему рынку, допустил ведущий аналитик ФНЭБ Станислав Митрахович. Дефицита топлива на внутреннем российском рынке сейчас нет, заявил 30 августа вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее в России спрогнозировали стоимость бензина на заправках осенью.