В России начался приток валюты

Текущий курс рубля к доллару и евро говорит о притоке валюты на внутренний рынок. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Тенденция второй половины августа сохраняется: ключевые валюты умеренно повышаются к рублю, ощутимо откатываясь каждый раз после обновления локальных вершин. Это отражает недостаточный объем предложения иностранной валюты. Однако он все же увеличился, судя по тому, что курс рубля не ускорил снижение после завершения налогового периода, как это происходило в предыдущие два месяца», — отметил он.

Рубль в начале торгов резко подешевел, обновив двухнедельный минимум. Доллар приближался к 96,7 рублям, евро — к 105,6 рублям, юань превышал 13,2 рублей. Однако вскоре курс рубля восстановился, отыграв почти все сегодняшние потери и выйдя в плюс к евро на фоне снижения его мировых котировок.

По данным Мосбиржи на 14:48 мск, доллар торгуется на отметке 96,37 рублей, евро — 104,85 рублей. Курс юаня составляет 13,199 рублей. До этого Бабин объяснил «Газете.Ru», что геополитика и санкции не дают курсу рубля существенно укрепиться.

Ранее стало известно, сколько российских компаний пострадали от ослабления курса рубля.