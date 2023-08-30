В России допустили, что индекс Мосбиржи может обновить максимум за полтора года

В ближайшее время индекс российских акций — индекс Мосбиржи — может обновить полуторалетний максимум в 3226 пунктов, если внешний фон существенно не ухудшится, а рубль не перейдет к активному укреплению. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Российский рынок акций после позитивного старта и кратковременной просадки повысился, вновь символически переписав двухнедельную вершину. Затем индекс Мосбиржи резко сдал позиции, немного обновив дневной минимум, но быстро восстановился.

Похожие разнонаправленные движения совершает курс рубля. Его динамика остается определяющей для нашего рынка. Позитивом выступает продолжающийся рост нефтяных цен, обновляющих двухнедельные вершины. Если внешний фон существенно не ухудшится, а рубль не перейдет к активному укреплению, индекс МосБиржи уже сегодня может проверить на прочность полуторалетний максимум 3226 пунктов», — рассказал он.

На момент написания заметки индекс Мосбиржи остановился на отметке 3220,43 пункта.

Рубль после негативного старта пытался восстановиться, но затем продолжил дешеветь. Правда, устойчивую восходящую динамику удалось сформировать только евро, который обновил двухнедельный максимум, приблизившись к 104,7 рублям на фоне роста европейской валюты на мировом рынке. Умеренное ослабление рубля, наблюдающееся с середины месяца, отражает сохранение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением, считает Бабин. Вероятно, свести его к минимуму пока удается за счет дополнительных продаж иностранной валюты экспортерами в рамках недавних договоренностей с властями, отметил он.

Накануне Бабин объяснил «Газете.Ru», что геополитика и санкции не дают курсу рубля существенно укрепиться.

Ранее стало известно, сколько российских компаний пострадали от ослабления курса рубля.