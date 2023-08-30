Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили узаконить майнинг

Депутат Госдумы Кирьянов выступил с предложением узаконить майнинг в России

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил узаконить майнинг в России. Об этом сообщает «Лента.ру».

Как указал депутат, любое явление, которое де-факто существует, должно быть описано с точки зрения закона, государственного регулирования и процедуры этого регулирования. По его словам, это относится и к майнингу.

Поскольку в настоящее время в России «не существует законодательной базы, но есть процесс», то бюджет страны «не досчитывается как минимум нескольких десятков миллиардов в год», отметил он.

«Это то, что можно получить от отрасли в виде налоговых доходов», — продолжил парламентарий.

Он обратил внимание, что сегодня отсутствует достоверная аналитика о том, что происходит в отрасли.

Также политик заявил, что необходимо закрепить и само понятие майнинга, и те процедуры, которые должны проходить компании, и то регулирование, которое обелит отрасль и даст стабильный и достаточно значимый доход в бюджет РФ.

Он напомнил, что в Госдуме давно обсуждается этот вопрос. Кирьянов добавил, что большинство депутатов склоняются к мысли, что такие решения нужно принимать.

До этого «Известия» писали, что майнингу криптовалюты в России предложили присвоить промышленный ОКВЭД.

Ранее покупку биткоинов сравнили со вступлением в секту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях