В Госдуме предложили узаконить майнинг

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил узаконить майнинг в России. Об этом сообщает «Лента.ру».

Как указал депутат, любое явление, которое де-факто существует, должно быть описано с точки зрения закона, государственного регулирования и процедуры этого регулирования. По его словам, это относится и к майнингу.

Поскольку в настоящее время в России «не существует законодательной базы, но есть процесс», то бюджет страны «не досчитывается как минимум нескольких десятков миллиардов в год», отметил он.

«Это то, что можно получить от отрасли в виде налоговых доходов», — продолжил парламентарий.

Он обратил внимание, что сегодня отсутствует достоверная аналитика о том, что происходит в отрасли.

Также политик заявил, что необходимо закрепить и само понятие майнинга, и те процедуры, которые должны проходить компании, и то регулирование, которое обелит отрасль и даст стабильный и достаточно значимый доход в бюджет РФ.

Он напомнил, что в Госдуме давно обсуждается этот вопрос. Кирьянов добавил, что большинство депутатов склоняются к мысли, что такие решения нужно принимать.

До этого «Известия» писали, что майнингу криптовалюты в России предложили присвоить промышленный ОКВЭД.

Ранее покупку биткоинов сравнили со вступлением в секту.