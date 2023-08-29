Минцифры аккредитовало первые банки для работы с биометрией

Россельхозбанк и Альфа-банк получили первые государственные аккредитации для работы с биометрическими данными граждан. Аккредитация необходима для доступа к Единой биометрической системе (ЕБС) и продолжения оказания услуг клиентам с использованием биометрии. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

После получения аккредитации банки смогут предоставлять услуги дистанционного обслуживания, биометрической идентификации и другие сервисы, основанные на распознавании лица и голоса.

Кроме того, они смогут оказывать услуги по биометрии другим компаниям, которые используют эти технологии, но не получают аккредитацию.

В Минцифры напомнили, что использование биометрии добровольное. Граждане, сдавшие данные ранее, будут уведомлены об их передаче в ЕБС и смогут отказаться.

Централизованная система позволит использовать биометрию для различных государственных и коммерческих сервисов, не регистрируя ее повторно. ЕБС применяется только для гражданских целей.

В конце июля стало известно, что на железных дорогах РФ могут начать опознавать пассажиров по лицам.

Ранее стало известно, сколько раз россияне сдали биометрию.