Украина сообщила об открытии крупного месторождения газа

Компания «Укргаздобыча» заявила об открытии крупного месторождения газа на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу «Нафтогаза Украины».

По предварительной оценке, запасы месторождения могут достигать миллиарда кубометров.

В компании отметили, что испытания скважины глубиной около четырех километров проводили «с нуля».

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина закачала в подземные хранилища более 12,3 млрд кубометров газа к наступающему отопительному сезону.

Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия официально подтвердила, что компании западных стран используют газохранилища на Украине для хранения своего газа.

В апреле в США заявили об обсуждении с Украиной помощи в разработке газовых месторождений.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.