Украина сообщила об открытии крупного месторождения газа

Компания «Укргаздобыча» заявила об открытии крупного месторождения газа на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу «Нафтогаза Украины».
По предварительной оценке, запасы месторождения могут достигать миллиарда кубометров.
В компании отметили, что испытания скважины глубиной около четырех километров проводили «с нуля».
До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина закачала в подземные хранилища более 12,3 млрд кубометров газа к наступающему отопительному сезону.
Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия официально подтвердила, что компании западных стран используют газохранилища на Украине для хранения своего газа.
В апреле в США заявили об обсуждении с Украиной помощи в разработке газовых месторождений.
Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.