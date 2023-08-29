Стало известно, сколько российских компаний пострадали от ослабления курса рубля

Подавляющее большинство российских компаний — 81,1% — пострадали от ослабления курса рубля. В 44% из них заявили о серьезном ущербе для бизнеса. Это следует из опроса, который по просьбе Forbes провел сервис «Актион Управление» (входит в группу «Актион») среди генеральных директоров, управляющих менеджеров и основателей российского бизнеса.

Более 67% опрошенных представителей бизнеса назвали главной проблемой рост закупочной стоимости товаров и сырья на фоне падения курса нацвалюты. 47,6% респондентов отметили снижение покупательской способности, еще около 40% — заметное падение рентабельности бизнеса. Более трети — 34,7% — заявили об увеличении стоимости логистики. В каждой десятой компании уточнили, что сменили поставщиков и уже работают в убыток. Только 12% опрошенных не испытывают проблем на фоне ослабления рубля.

Более 70% участников исследования предпринимают меры, чтобы компенсировать ущерб. Среди них — снижение расходов и повышение цен на продукцию. Также в компаниях рассматривают вариант смены иностранных поставщиков. Опрошенные уверены, что ослабление курса рубля скажется на прибыли бизнеса по итогам 2023 года. Каждый третий респондент уверен в падении финансовых показателей на 10–30% до конца года. Каждый десятый думает, что они сократятся на 30–50%, каждый пятый — на 5–10%. Лишь 17,9% не уверены, что подобные риски реализуются.

Опрос был проведен с 19 по 28 августа 2023 года среди 475 представителей компаний из сфер производства, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли, услуг, общественного питания и IT-сектора. Свыше 80% предприятий входят в сегмент малого и среднего бизнеса.

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