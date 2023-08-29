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Россиянам пообещали доступные ипотечные кредиты

Центробанк: ипотечные кредиты станут доступнее для россиян

Долгосрочные кредиты, в том числе ипотека, станут более доступными для россиян. Инфляционная премия, которую банки закладывают в процентные ставки по займам, будет снижаться. А значит, ставки по жилищным кредитам пойдут вниз. Об этом «Газете.Ru» сообщила начальник отдела регионального анализа ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Анастасия Скуратова.

«Банки устанавливают ставки по кредитам, принимая во внимание не только ключевую ставку, но и ожидаемую инфляцию, надежность заемщиков и общую ситуацию в экономике. Например, сейчас банки закладывают в ставки относительно высокую ожидаемую инфляцию. Но цель ЦБ при повышении ключевой ставки — снижение инфляции до уровня вблизи 4%. Значит, инфляционная премия, которую банки закладывают в процентные ставки, будет уменьшаться», — объяснила она.

Это сделает долгосрочные кредиты, к которым относится ипотека, более доступными, подытожила Скуратова.

По ее словам, несмотря на рост ипотечных ставок после повышения ключевой ставки 21 июля и 15 августа, тренд на увеличение ипотечного кредитного портфеля в Центральном макрорегионе сохранился, согласно предварительной оценке.

«Ипотечное кредитование поддерживают льготные госпрограммы, ставки по которым не поменялись. По программе льготной ипотеки, которая пользуется популярностью среди жителей Центрального федерального округа, можно по-прежнему взять ипотечный кредит по ставке до 8%», — отметила представитель ЦБ.

Также высокие темпы роста ипотечного кредитования обусловлены расширением ипотеки на более рискованные группы клиентов, сказала Скуратова. Следствие – рост просрочки по займам. Поэтому с 1 октября Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это позволит ограничить риски заемщиков и банков, сказала представитель ЦБ.

В 2023-2024 годах поддержку ипотечному кредитованию продолжат оказывать льготные госпрограммы, спрогнозировала Скуратова. Но решение Банка России по повышению надбавок к коэффициентам риска может привести к более сбалансированным темпам роста ипотечного кредитования.

15 августа на внеплановом заседании совет директоров ЦБ решил повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов — c 8,5% до 12% годовых. Данное решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. До этого ставка была повышена на 100 базисных пунктов до 8,5% 21 июля. После решений ЦБ каждый второй банк из топ-30 поднял ставки по ипотеке — в среднем на 1,5-3 п.п. Средняя ипотечная ставка достигла 14% годовых.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке и ценами на квартиры в России осенью.

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