Госдолг Украины за июль вырос на четыре миллиарда долларов

Украинский госдолг на 31 июля 2023 года превысил 132 миллиарда долларов, что равняется 4 860,59 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте Минфина Украины.

«По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 860,59 миллиарда гривен или 132,92 миллиарда долларов», — говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

Отмечается, что государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 3 319,19 миллиарда гривен или 90,77 миллиарда долларов. Также сообщается, что в июле госдолг вырос на четыре миллиарда долларов.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году — до 98,6%, а в 2025 году — до 100,7%. В прогнозах организации отмечается, что после 2025 года ожидается, что уровень государственного долга Украины будет снижаться и составит 99,5% ВВП в 2026 году и 98,4% в 2027 году. При этом в 2022 году МВФ оценил украинский госдолг в 78,5% ВВП.

До этого исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин заявил о вопиющем использовании западными государствами в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро. По его оценке, это на сегодняшний день приводит к необратимой фрагментации мировой экономики.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.