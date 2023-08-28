Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист напомнил россиянам, как они могут облегчить кредитную нагрузку

Экономист Беляев напомнил о возможности реструктуризовать кредиты

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

У россиян есть право облегчить кредитную нагрузку с помощью реструктуризации и пролонгации задолженности. Об этом и других способах рассказал в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Экономист напомнил, что закон разрешает брать кредитные каникулы. Максимальный срок отсрочки составляет полгода, обязательным условием для этого является снижение доходов заемщика более чем на 30%, уточнил Беляев.

Заемщик также имеет право, оказавшись в сложных условиях, реструктуризировать кредит. Для этого ему также придется доказать банку, что его доходы снизились более чем на треть.

«Сумма кредита и сумма процентов по новому реструктуризированному долгу не должна превышать общую сумму условий первоначального договора», — предупредил эксперт.

Кроме того, банк или сам заемщик может инициировать процедуру банкротства, при этом взявший кредит не должен иметь в течение последних трех лет сделок по продаже недвижимости и других крупных объектов. Экономист уточнил, что в этом случае Составляется конкурсная масса имущества заемщика, которое идет с торгов и частично потом пойдет на оплату непогашенного кредита. Если кредит больше конкурсной массы, остаток спишут и тогда заемщик полностью освобождается от кредитных обязательств, отметил финансист.

При этом у человека не отнимут его единственное жилье, если оно не ипотечное, а также автомобиль и оборудование, необходимые для заработка, указал специалист.

В Госдуме россиян призвали относиться к оформлению новых кредитов и накапливанию долгов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях