Юрист напомнил россиянам, как они могут облегчить кредитную нагрузку

У россиян есть право облегчить кредитную нагрузку с помощью реструктуризации и пролонгации задолженности. Об этом и других способах рассказал в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Экономист напомнил, что закон разрешает брать кредитные каникулы. Максимальный срок отсрочки составляет полгода, обязательным условием для этого является снижение доходов заемщика более чем на 30%, уточнил Беляев.

Заемщик также имеет право, оказавшись в сложных условиях, реструктуризировать кредит. Для этого ему также придется доказать банку, что его доходы снизились более чем на треть.

«Сумма кредита и сумма процентов по новому реструктуризированному долгу не должна превышать общую сумму условий первоначального договора», — предупредил эксперт.

Кроме того, банк или сам заемщик может инициировать процедуру банкротства, при этом взявший кредит не должен иметь в течение последних трех лет сделок по продаже недвижимости и других крупных объектов. Экономист уточнил, что в этом случае Составляется конкурсная масса имущества заемщика, которое идет с торгов и частично потом пойдет на оплату непогашенного кредита. Если кредит больше конкурсной массы, остаток спишут и тогда заемщик полностью освобождается от кредитных обязательств, отметил финансист.

При этом у человека не отнимут его единственное жилье, если оно не ипотечное, а также автомобиль и оборудование, необходимые для заработка, указал специалист.

В Госдуме россиян призвали относиться к оформлению новых кредитов и накапливанию долгов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.