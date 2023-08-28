В России зафиксировано рекордное количество наличных в кассах банков и банкоматах

Объем наличных денег в кассах и банкоматах российских банков в июле впервые превысил отметку в 2 трлн рублей, подсчитали эксперты по данным ЦБ. Прирост составил 180,9 млрд рублей или 9,6% за месяц. Это максимальное увеличение с сентября 2022 года, когда объем наличности подскочил почти на 202 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики Центрального Банка России.

Аналитики связывают рост остатков с несколькими факторами. Во-первых, происходит переоценка в рублевом выражении из-за ослабления курса. Во-вторых, растет спрос на обмен наличной валюты на рубли, чтобы зафиксировать более выгодный курс.

Также отмечается долгосрочная тенденция роста спроса на наличные деньги. Граждане опасаются финансовой нестабильности и забирают средства с банковских счетов. Для кредитных организаций это негативный фактор, поскольку такие средства не приносят процентный доход.

В связи с ажиотажным спросом некоторые банки ввели повышенные комиссии и ограничения на операции с наличной валютой. Эксперты не исключают, что в августе общий объем наличных денег в банковской системе продолжит расти на фоне девальвации рубля и повышения ключевой ставки ЦБ.

В середине августа так же был зафиксирован и рост платежей через СБП он вырос в 5 раз год к году.

Ранее ЦБ РФ зафиксировал рост жалоб россиян на навязывание допуслуг при кредитовании.