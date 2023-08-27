После ареста Трамп собрал более $7 млн на предвыборную борьбу

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после прохождения формальной процедуры ареста в американском штате Джорджия собрал порядка $7,1 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании. Об этом пишет газета Politico.

»[Трамп] собрал $7,1 млн», — сказано в статье.

По информации издания, только за 25 августа бывшему американскому лидеру удалось собрать $4,18 млн, рекордно высокую сумму, которую за всего одни сутки еще не набирал никто ранее.

В публикации указывается, что этому посодействовала продажа сувенирной продукции, в том числе футболок и плакатов с тюремной фотографией Трампа, сделанной в пенитенциарном учреждении округа Фултон, где он проходил номинальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году.

Как рассказали в избирательном штабе бывшего президента США, за минувшие три недели Трампу удалось собрать около $20 млн пожертвований на осуществление агитационной предвыборной кампании.

25 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Политик прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года. Это уже четвертое уголовное обвинение против республиканца. По подсчетам СМИ, политику суммарно грозит свыше 600 лет тюрьмы. Сам Трамп своей вины не признает, связывая все расследования с попытками правительства США во главе с президентом Джо Байденом помешать его возвращению в Белый дом. Что вменяют политику-республиканцу и чем это может обернуться — в материале «Газеты.Ru».

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