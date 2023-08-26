На Украине заявили о возможном росте цен на энергетику в Европе

Аналитик украинского Института будущего Андриан Прокип заявили о возможном росте цен на энергетику в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что из-за подобной проблемы украинская сторона может уже этой зимой столкнуться с сокращением импорта, который необходим для покрытия спроса. По мнению Прокип, Киев не способен справитmся с данной ситуацией самостоятельно.

Эксперт добавил, что у Украины существует дефицит мощностей в энергосистеме из-за проведения ремонтной кампании, а также есть риски дефицита мощностей зимой в случае существенных холодов и более высокого потребления.

«Плюс вопрос, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой, что будет определять возможность импорта при существующих ценовых ограничениях на рынке», — добавил Прокип,

До этого в пресс-службе «Укрэнерго» заявили, что Украина возобновляет импорт электроэнергии для балансировки системы в часы пиковых нагрузок.

По данным компании, «из-за боевых действий и по техническим причинам» остаются обесточенными 384 населенных пунктов, а из-за непогоды — еще 75.

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