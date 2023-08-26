Объединенная судостроительная корпорация будет передана в управление ВТБ

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что в ближайшие дни произойдет процесс передачи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) под управление ВТБ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это буквально на днях произойдет, образно говоря. Сейчас завершается процесс юридического оформления документов, чтобы все было четко выверено», — сказал Евтухов.

По его словам, специалисты ВТБ уже начали проводить аудит ОСК после принятого решения «зафиксировать ключевые показатели эффективности [доверительного управления] через полгода».

«Новому генеральному директору необходимо будет посмотреть, как выстроена работа головной компании, каковы финансовые потоки, какой ведется управленческий, операционный, бухгалтерский учет на каждой верфи, в каждом конструкторском бюро, что входят в корпорацию», — сказал замминистра, отмечая, что в ОСК более 40 предприятий, и «по каждому нужно провести детальную проверку».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин стал председателем совета директоров Объединенной судостроительной компании. Отмечается, что заседание совета директоров компании состоялось 25 августа.

До этого Минпромторг сообщал, что новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) назначен Андрей Пучков, который ранее занимал должность первого зампреда правления ВТБ.

Глава Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду, что управленческий опыт Пучкова поможет скорой стабилизации финансового состояния государственного судостроительного холдинга.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.