Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Объединенная судостроительная корпорация будет передана в управление ВТБ

Минпромторг России: ВТБ уже начал проводить аудит ОСК

close
100%
Depositphotos

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что в ближайшие дни произойдет процесс передачи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) под управление ВТБ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это буквально на днях произойдет, образно говоря. Сейчас завершается процесс юридического оформления документов, чтобы все было четко выверено», — сказал Евтухов.

По его словам, специалисты ВТБ уже начали проводить аудит ОСК после принятого решения «зафиксировать ключевые показатели эффективности [доверительного управления] через полгода».

«Новому генеральному директору необходимо будет посмотреть, как выстроена работа головной компании, каковы финансовые потоки, какой ведется управленческий, операционный, бухгалтерский учет на каждой верфи, в каждом конструкторском бюро, что входят в корпорацию», — сказал замминистра, отмечая, что в ОСК более 40 предприятий, и «по каждому нужно провести детальную проверку».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин стал председателем совета директоров Объединенной судостроительной компании. Отмечается, что заседание совета директоров компании состоялось 25 августа.

До этого Минпромторг сообщал, что новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) назначен Андрей Пучков, который ранее занимал должность первого зампреда правления ВТБ.

Глава Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду, что управленческий опыт Пучкова поможет скорой стабилизации финансового состояния государственного судостроительного холдинга.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях