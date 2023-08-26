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Криптовалютная биржа Binance ввела ограничения для россиян. Что будет?

Майнер назвал четыре последствия ограничения криптобиржей Binance торгов россиян

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Криптобиржа Binance с субботы 26 августа ограничила для россиян торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P (peer-to-peer, «от человека к человеку»). Об этом первым сообщило издание Frank Media, а российский майнер подтвердил «Газете.Ru» информацию о таком сообщении в приложении криптобиржи. Он назвал «Газете.Ru» четыре последствия нового ограничения.

«Речь идет о P2P-бирже, то есть торговле криптой между обычными людьми без посредников. Соответственно, именно ее запрещают тем, кто не верифицировал себя как «нероссийский» пользователь. Это значит, что те, кто торгует криптой через Binance (например, мелкие домашние майнеры), больше не смогут быстро продавать свои монеты. А покупатели — соответственно покупать их», — объяснил «Газете.Ru» майнер Максим Ковалев (имя изменено по просьбе собеседника. — Ред.).

В российском сегменте Binance резко упадет объем и число операций, а отечественные криптодельцы начнут перетекать на другие крупные биржи с P2P-тоговлей, считает майнер. Это Bybit, KuCoin, OKX, Huobi, Paxful. Наконец, появится спрос на фиктивную верификацию типа «нероссийских» аккаунтов на Binance, что может повысить спрос на подтверждение ВНЖ в других странах, добавил он.

Сервис Binance P2P был запущен в 2018 году. Благодаря ему, можно совершать сделки с криптовалютой без посредников, напрямую взаимодействуя с другими пользователями. В прошлом году россияне начали использовать его для перевода денег за границу из-за отключения многих крупных российских банков от системы SWIFT. Ряд граждан таким образом меняли валюту. Они за рубли покупали стейблкоин USDT, привязанный к стоимости доллара.

Ранее биткоин резко упал в цене.

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