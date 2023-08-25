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В России приостановили выдачу сельской ипотеки

Минсельхоз: уполномоченные банки приостановили выдачу сельской ипотеки

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Российские уполномоченные банки приостановили выдачу новых ипотечных кредитов по программе сельской ипотеки. Об этом заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России.

Согласно информации ведомства, это приостановка связана с повышением ключевой ставки Центробанка до 12%, а также в целях недопущения перерасхода потолочных показателей бюджетных обязательств.

«Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации», — утверждают в Минсельхозе.

Как отметили в пресс-службе, министерство продолжает оказывать государственную поддержку на развитие жилищного строительства и благоустройства, на что в текущем году заложено 5,7 млрд рублей.

До этого в Сбере сообщили, что спрос на «Сельскую ипотеку» оказался очень высоким. Банк Сбер за одну июльскую неделю принял заявок по данной программе на общую сумму свыше 55 млрд рублей.

Ранее в России стали чаще брать семейную ипотеку.

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