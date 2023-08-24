Экс-главу ЦБ Украины обвинили в создании преступной организации

Экс-главу ЦБ Украины Кирилла Шевченко, подозреваемого в хищениях средств «Укргазбанка», обвинили в создании преступной организации. Об этом он написал в своих социальных сетях.

По его словам, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) изменила квалификацию, дополнительно инкриминировав Шевченко статью 255 уголовного кодекса Украины, то есть создание и руководство преступной организацией, деятельность которой направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее сообщалось, что глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко уходит в отставку в связи с ухудшением отношений с руководителем офиса украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

По сведениям источников издания в банковских кругах, офис Зеленского был недоволен ростом инфляции в стране и девальвацией национальной валюты. Как заявил собеседник, в аппарате президента хотят, чтобы НБУ печатал гривну, помогая этим пополнять госбюджет, и не видят противоречий в этих задачах. Он указал, что сначала в офисе Зеленского были споры, а затем они переросли в конфликты.

Главными кандидатами на должность председателя Нацбанка являются посол Украины в США Оксана Маркарова и бывший глава «Ощадбанка» Андрей Пышный, передает украинское СМИ.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.