Россия предложила развивать общее платежное пространство ЕАЭС

Россия хочет, чтобы развитие общего платежного пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) происходило на основе нацвалют, так как это позволит повысить безопасность расчетов и устойчивость экономик стран союза. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета, передает Prime.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Как рассказал Мишустин, в настоящее время большинство взаимных расчетов в ЕАЭС проходит в национальных валютах. Он отметил, что к системе передачи финансовых сообщений подключено 80% банков государств объединения.

«Предлагаем на основе национальных валют развивать общее платежное пространство. Внедрять евразийскую систему рейтингов», — сказал премьер-министр РФ.

Он добавил, что с помощью этого «пятерке» удастся улучшить инвестиционный климат, а также повысить безопасность расчетов и устойчивость своих экономик.

24 августа Мишустин прибыл в Армению для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС. У трапа его встретили вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, глава службы госпротокола МИД Армении Гагик Ваноян, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

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