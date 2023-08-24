Эксперт объяснила резко возросшее число платежей по СБП

Директор Делобанка Ирина Кузьмина в беседе с «Газетой.Ru» назвала две основных причины неожиданно резкого роста количества покупок, совершенных через Систему быстрых платежей, а также числа подключенных к ней точек во втором квартале 2023 года. Это ограничение размера межбанковских комиссий и увеличение числа оплат по QR-коду. Ранее о тенденции сообщил Центробанк РФ.

«Одной из причин роста СБП может быть майское нововведение ЦБ – с 1 мая регулятор ограничил размеры межбанковских комиссий, а также комиссии, которые банки взимают за переводы физлиц через СБП в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. То есть, принимать оплату через СБП стало выгоднее, чем по карте», — объяснила Кузьмина.

Отсюда и рост количества подключенных к системе торгово-сервисных предприятий, отметила она.

Еще одной причиной, по мнению Кузьминой, может быть тот факт, что покупателям понравилась оплата по QR-кодам, и они спрашивают о таком способе в торговых точках. Поэтому предприниматели стремятся соответствовать запросам клиентов.

Эксперт считает, что в следующих кварталах динамика роста платежей по СБП и подключенных к сервису предприятий будет снижаться: то есть их число продолжит расти, но уже не такими темпами – примерно на 20-25% от текущих показателей.

По данным Центробанка, в первом квартале 2023 года количество покупок, оплаченных через СБП, составило 200 млн – на 40 млн больше, чем в четвертом квартале 2022-го. А во втором квартале 2023-го было 340 млн покупок – рост уже на 140 млн (то есть динамика квартального роста составила 350%). Если раньше за квартал в среднем к СБП подключалось около 100 тысяч предприятий, то с апреля по июнь – почти 400 тысяч.

Ранее сообщалось, что каждый второй житель РФ пользуется переводами через СПБ.