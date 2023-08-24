В Сбере заявили о важности проекта ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» для России

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил журналистам, что проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва – Санкт-Петербург» важен для России.

«Для России с ее огромными расстояниями такой проект крайне важен. ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» является началом развития сети таких магистралей», — сказал Попов.

Он отметил, что реализация проекта сократит время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут, и к 2030 году общее количество пассажиров магистрали составит около 22,6 млн человек в год.

«И Сбербанк, конечно, готов в синдикате крупнейших банков участвовать в финансировании этого проекта», — добавил зампред правления Сбера.

24 августа замглавы Минтранса России Валентин Иванов сообщил, что завершить строительство и запустить движение по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется в 2028 году.

При этом в июне министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы в перспективе может быть продлена до Минска.

Ранее Россия и Иран договорились о совместном строительстве ж/д Решт-Астара, участка коридора «Север-Юг».