Расширенный БРИКС станет обладателем почти половины мировых запасов нефти

После принятия в состав БРИКС шести новых стран — Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии — группа получит доступ к 44,35% мировых запасов нефти. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных статистических данных.

Площадь территории расширенного БРИКС составит 48,5 млн кв. км, или 36% от всей поверхности Земли. Это более чем вдвое превышает совокупную площадь стран G7. Население нового БРИКС достигнет 3,6 млрд человек, что эквивалентно 45% всего населения планеты. Для сравнения, в G7 проживает лишь около 600 млн человек.

По прогнозам, совокупный ВВП расширенного объединения в текущих ценах составит $65 трлн или 37,3% мирового ВВП. Для сравнения, на долю G7 приходится 29,9% мировой экономики. Кроме того, новый БРИКС будет производить практически половину всего продовольствия в мире. В частности, в 2021 году на эти страны пришлось 49% мирового урожая пшеницы и 55% урожая риса.

Расширенный БРИКС также будет контролировать львиную долю мировой добычи стратегических металлов, таких как алюминий и палладий. Однако по общему объему промышленного производства группа лишь немного опережает G7, а по экспорту отстает от «семерки» развитых государств.

Утром президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что шесть новых стран войдут в состав БРИКС.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.