Расширение БРИКС назвали шагом для роста инвестиций

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что расширение состава стран — участниц БРИКС является важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций между государствами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

«В рамках БРИКС+ есть возможность реализовать множество предложений делового совета БРИКС, среди которых не только платежная система БРИКС», — отметил Дмитриев.

По его словам, также обсуждается возможное появление расчетных единиц стран БРИКС+ и арбитража БРИКС+.

Дмитриев уверен, что подобные инициативы крайне важны для партнерства и укрепления экономического взаимодействия между странами организации.

РФПИ в 2019 году предложил создание совместной платежной системы БРИКС и единой криптовалюты для расчетов между странами участницами, а также создание международного арбитражного суда под эгидой БРИКС для разрешения споров между странами-участницами.

Ранее Путин рассказал подробности процесса согласования итоговой декларации БРИКС.