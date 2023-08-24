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Стало известно, как власти поддержат пострадавших от потопа приморских предпринимателей

Власти поддержат приморских предпринимателей после потопа субсидиями и кредитами

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Пресс-служба правительства Приморского края сообщила, что пострадавшие из-за потопа в регионе предприниматели смогут расчитывать на субсидии и льготные микрокредиты, передает ТАСС.

Уточняется, что субсидия на возобновление предпринимательской деятельности в размере до полумиллиона положена компаниям со штатом до 5 человек включительно и до миллиона рублей — компаниям со штатом более 5 человек.

Максимальный размер льготного кредита для пострадавших предпринимателей будет составлять 3 млн рублей. Также работодатели смогут получить субсидии на компансацию оплаты труда работников, привлеченных к устранению последствий ЧС.

До этого Вьетнам передал гуманитарную помощь пострадавшим от тайфуна в Приморье.

14 августа ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщало об эвакуации больше 2,5 тысячи человек из подтопленных домовладений. Также в ведомстве добавляли, что в 12 пунктах временного размещения на территории региона находятся 448 человек, среди которых 114 детей.

Накануне глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу ведомства в Приморье для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун». Позднее в регион пришел еще один тайфун — «Лан».

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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