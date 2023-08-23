Россияне рассказали, какую бы хотели оптимальную пенсию

Средний размер желаемой пенсии российских граждан составляет почти 70 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос «Работа.ру» и «СберНПФ».

В издании обратили внимание, что наибольшие суммы желаемых выплат с выходом на пенсию — у жителей Краснодарского края (104 тыс. рублей), Москвы и Подмосковья (84 тыс.), а также Самарской области (80 тыс.).

Ниже всего ожидания от пенсионных выплат у жителей Челябинской и Свердловской областей, а также Татарстана. Живущие в этих регионах хотели бы в качестве пенсии получать 46 тыс., 56 тыс. и 53 тыс. рублей.

В среднем соотечественники после прекращения трудовой деятельности рассчитывали бы получать 69 тыс., следует из июльского опроса.

Число опрошенных граждан РФ в материале не приводится.

До этого россиянам рассказали о повышении пенсий в сентябре. Профессор пояснила, что с 1 сентября индексация пенсий на федеральном уровне не предусмотрена.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.