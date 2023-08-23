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На Украине заявили, что отключение зимой хотя бы одной АЭС приведет к катастрофе

Эксперт Корольчук: отключение на Украине хотя бы одной АЭС станет катастрофой

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Reuters

Глава наблюдательного совета Института энергетических стратегий Украины Юрий Корольчук заявил, что отключение в стране в предстоящий отопительный сезон какой-либо АЭС приведет к катастрофе, сообщает украинское издание «Вести.ua».

Корольчук сказал, что проблема заключается в недостаточном количестве газа на Украине. Поэтому в случае прекращения работы хотя бы одной АЭС имеющегося газа не хватит для обеспечения бесперебойного функционирования энергетики страны.

По словам эксперта, в настоящее время между структурами украинской власти и энергетическими компаниями отсутствует координация. Это не позволит за оставшийся до осени период осуществить необходимые изменения в энергетике страны.

Корольчук считает, что будущие блэкауты будут измеряться «не в часах, а в днях». Он подчеркнул, что если в прошлом сезоне отключения продолжались примерно одни сутки за три дня, то сейчас могут быть отключения по четыре-пять раз в три дня.

Эксперт предупредил, что в энергетике Украине продолжает крайне актуальной оставаться проблема с долгами. Поэтому власти и представители госкомпаний вынуждены сейчас говорить о будущих блэкаутах почти как о неизбежных.

Ранее сообщалось, что свыше 13 млрд кубометров газа сейчас накоплено в хранилищах на Украине во время подготовки страны к старту отопительного сезона.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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